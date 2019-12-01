Aprehenden a presunto multihomicida en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 14:52:29

Morelia, Michoacán, 3 de diciembre del 2025.- Yhonatan “N”, quien es señalado de su presunta participación en la comisión del multihomicidio de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, cometido en la colonia Ampliación Leandro Valle de esta capital, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se logró establecer que el pasado 10 de octubre, en un domicilio ubicado en la Calle Cataleya, las víctimas, Julio D., Marlene Monserrat C., José Eduardo M., Ángel Trinidad G., y Julio César F., se encontraban reunidas cuando ingresaron dos hombres y, comenzaron a agredirlos para posteriomente disparar en repetidas ocasiones. En el sitio fallecieron tres personas.

Tras el ataque, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta, dejando gravemente heridas a dos de las víctimas, quienes perdieron la vida días después mientras recibían atención médica.

Con base en actos de investigación, la Fiscalía Especializada de Feminicidio reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible responsabilidad de Yhonatan “N”, lo que derivó en la emisión de una orden de aprehensión en su contra.

Elementos de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron al presunto responsable, quien ya fue presentado ante el Juez de Control, autoridad que en las próximas horas determinará su situación jurídica.