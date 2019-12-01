En Maravatío, Michoacán, la FGE refuerza coordinación interinstitucional para fortalecer la protección y bienestar animal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 12:11:08
Maravatío, Michoacán, 9 de marzo del 2026.- Con la finalidad de fortalecer las acciones de prevención, atención y denuncia de casos de maltrato y crueldad animal en este municipio y sus 10 Tenencias, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del Ayuntamiento de Maravatío, la Dirección de Protección Civil Municipal, asociaciones civiles y ciudadanía.

Sobre el particular se informó que en dicho encuentro, la Fiscal Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, Eliza Arizema Reyes Saavedra, reiteró el compromiso de la institución para investigar de manera puntual las denuncias relacionadas con maltrato animal y ejercer la acción penal correspondiente contra quien resulte responsable, al tiempo que destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con autoridades municipales y sociedad civil para avanzar en la protección efectiva de los animales.

En la reunión se analizaron diversos casos de maltrato y crueldad animal registrados en Maravatío y en la región Oriente del estado, particularmente en el municipio de Zitácuaro, lo que permitió establecer acuerdos para implementar acciones conjuntas orientadas a prevenir y atender estos delitos, así como promover una cultura de respeto y protección hacia los animales.

Por su parte, autoridades municipales manifestaron su respaldo a las acciones institucionales y señalaron que actualmente trabajan en la actualización del Reglamento Municipal relativo al Centro de Atención Canino, con el propósito de fortalecer los mecanismos de atención, resguardo y protección de los ejemplares.

Asimismo, se acordó impulsar la difusión de material informativo en puntos estratégicos del municipio, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre las consecuencias legales del maltrato animal y fomentar la cultura de la denuncia.

La ciudadanía participante expresó su disposición para mantener una estrecha coordinación con las autoridades municipales y estatales, a fin de contribuir activamente a la protección y bienestar animal en la región.

Noventa Grados
