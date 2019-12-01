En Maravatío, Michoacán aseguran cuatro unidades con alteraciones en sus medios de identificación

Maravatío, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Contra el Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, aseguró en un inmueble destinado como taller mecánico para motocicletas, cuatro unidades con alteraciones en sus medios de identificación.

Sobre el particular se informó que en atención a trabajos de investigación, personal de la Policía de Investigación (PDI) especializado en delitos de alto impacto, se constituyó en un inmueble ubicado sobre la carretera Maravatío–Morelia, en la colonia Niños Héroes, de la ciudad de Maravatío, donde procedió a ejecutar la diligencia.

En el lugar fueron localizadas una motocicleta marca Honda, color negro; una cuatrimoto marca Yamaha, color azul; una motocicleta sin marca, color azul, y una motocicleta marca Yamaha, color negro, todas con alteraciones o ausencia en sus números de identificación.

Las unidades y el inmueble fueron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su procedencia.

