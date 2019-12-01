Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 23:26:48

Turicato, Mich., a 25 de noviembre de 2026. Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos con heridas de bala dentro de una camioneta en la brecha que conduce a la comunidad de Piedra de Agua. El vehículo presentaba varios impactos de arma de fuego en el parabrisas.

Policías municipales acudieron al camino tras recibir el reporte del hallazgo. En el lugar localizaron una camioneta Ford gris, con placas NK1447A de Michoacán, y encontraron en su interior los cuerpos de las dos víctimas. Los agentes acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía de Michoacán.

Durante la inspección, investigadores y peritos documentaron los impactos en el parabrisas y aseguraron un casquillo, al parecer calibre 12, como indicio en la investigación del doble homicidio.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense local, donde quedaron pendientes de ser identificados por sus familiares. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y quiénes lo cometieron.