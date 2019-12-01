Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 22:22:08

*El enfrentamiento ocurrió cerca del basurero municipal. Trabajadores de recolección quedaron sin acceso al vertedero.

Apatzingán, Mich., a 25 de noviembre de 2026.- Elementos del Ejército Mexicano y de corporaciones policiales se enfrentaron a hombres armados la noche del miércoles en un camino de terracería de Los Cuiniques, al sur de Apatzingán. El intercambio de disparos comenzó alrededor de las 9 de la noche, en las inmediaciones del basurero municipal.

Durante el operativo, un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional sobrevoló la zona, informaron pobladores.

Los trabajadores del servicio de recolección quedaron sin paso hacia el basurero, en un tramo que también utilizan a diario los jornaleros para llegar a las parcelas.

Hasta la publicación de esta nota se desconocía si hubo personas heridas o fallecidas, detenciones o aseguramientos.

La población ya estaba en alerta por la presencia de explosivos en los caminos rurales. En noviembre, habitantes de Los Cuiníques alertaron en cuatro ocasiones sobre objetos que podrían ser artefactos explosivos enterrados en la zona.