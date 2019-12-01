En la Feria del Bienestar de Ecuandureo, Michoacán la FGE promueve acceso a la justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 13:55:51
Ecuandureo, Michoacán, a 25 de febrero 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Zamora, participó en la Feria del Bienestar Ecuandureo.

Sobre el particular se informó que en la jornada, Maribel Alejandra Lara Vega, titular del CJIM Zamora, informó que en el módulo de atención se brindó orientación y asesoría jurídica a 39 mujeres, a quienes también se les dieron a conocer los servicios integrales que ofrece el Centro.

La titular del CJIM destacó que para la FGE es prioritaria la participación activa en este tipo de eventos de carácter social, cultural, jurídico y multidisciplinario, ya que contribuyen a garantizar a las mujeres michoacanas su derecho de acceso a la justicia y a una atención integral, oportuna y libre de revictimización.

