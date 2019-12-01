En Irapuato tras persecución policial, fueron detenidos los presuntos homicidas del policía de Corregidora 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 09:23:27

Querétaro, Querétaro, a 18 de agosto 2025.- Tras una persecución policial que se registró sobre el libramiento Sur, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, tres sujetos fueron detenidos, al estar relacionados en el homicidio de un Policía Municipal de Corregidora.

De acuerdo a la información oficial, los presuntos responsables iban a bordo de un auto blanco marca Kia, 2018, y a través de las cámaras de vigilancia C4, fueron detectados al ingresar a Irapuato.

De inmediato, se informó a la policía la ubicación del auto, al cual se le dio seguimiento a través de las cámaras de vigilancia, y así se logró su detención.

Una vez que, policías ubicaron el auto, se aproximaron para la detención de las personas, sin embargo aceleraron su marcha y dieron inicio a una persecución, la cual culminó en el libramiento Sur, a la altura del fraccionamiento San Ángel.

Tres sujetos identificados como Carlos Ángel de 29 años, Alexander de 24 y Diego Alfonso de 24, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad, además se aseguraron diversas dosis de droga, y el vehículo relacionado en el asesinato.

Fue el pasado 11 de Julio, cuando el Policía Municipal de Corregidora José Luis Corona, junto con su compañero, se encontraban bajo resguardo de un camión con presunto huachicol, a la altura de El Romeral, Corregidora, cuando fueron interceptados por sujetos y agredidos a balazos, lo que le causó la muerte al elemento.

De esta detención, serán las propias autoridades las que informen los avances, luego de esta detención que se realizó el Irapuato, en donde tres sujetos ya están puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.