En Huetamo, Michoacán: Aseguran hierba verde seca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 19:09:06
Huetamo, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa interinstitucional, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron aproximadamente 53 kilogramos de hierba verde seca con características propias de la marihuana, en Huetamo.

Sobre el particular se informó que dicha acción se registró sobre una brecha ubicada en las inmediaciones del tramo carretero que conduce al crucero Eréndira en dicho municipio, donde personal de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la FGE realizaban recorridos de prevención y disuasión del delito, producto de lo cual localizaron cinco costales en aparente estado de abandono.

Tras llevar a cabo las actuaciones correspondientes, el enervante fue puesto a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación.

