En Erongarícuaro, Michoacán, aseguran un vehículo y equipo táctico con leyenda alusiva a una célula delictiva en Erongarícuaro: SSP

Erongarícuaro, Michoacán, 14 de enero del 2026.- Luego de que se anunciará la instalación de la Base de Operaciones Mixtas (BOI) en esta demarcación y como parte del reforzamiento de las acciones operativas, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron un vehículo en cuyo interior se localizaron cartuchos útiles, cargadores y equipo táctico con leyendas alusivas a un grupo delictivo que opera en la región.

Derivado de las acciones del Plan Paricutín, se incrementaron los patrullajes preventivos para la disuasión del delito en el tramo carretero Erongarícuaro-Chupícuaro; ahí, agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano ubicaron una camioneta marca Ford abandonada a la orilla de la cinta asfáltica, con las puertas abiertas.

Tras una inspección al interior de la unidad, fueron hallados 17 cargadores, 196 municiones, chalecos balísticos y gorras. Todo lo anterior fue puesto a disposición de la autoridad competente para realizar las diligencias de ley e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

En este municipio, la SSP ha fortalecido los esquemas de vigilancia para generar entornos libres de violencia, garantizar la tranquilidad de la población y el desarrollo social en la zona lacustre.