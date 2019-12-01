En Erongarícuaro, Michoacán, aseguran predio talado ilegal para plantación de aguacate

Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre del 2025. - Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, cumplimentó una orden de cateo en un predio de vocación forestal, ubicado en el municipio de Erongarícuaro, por su posible relación con delitos contra el ambiente por tala ilegal y cambio de uso de suelo.

Esta diligencia derivó de una denuncia presentada por la Secretaria del Medio Ambiente en el Estado, a través de la plataforma Guardián Forestal, en la que se reportó la disminución de la cobertura forestal en dicho predio. En una inspección realizada al exterior se observaron tocones de árboles derribados, así como plantaciones de aguacate, sin que existieran permisos de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo.

Durante la ejecución de la orden de cateo, autorizada por el Juez de Control de la región Morelia, personal de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Contra el Medio Ambiente inspeccionó el predio, constatando la existencia de árboles derribados sin autorización y la siembra de cultivos de aguacate.

El agente del Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que resulten.