En EdoMex pareja es detenida pareja que torturó con fuego a un menor; le quemaron las manos por no saber calentar tortillas 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 22:22:25
La Paz, Estado de México, a 27 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de Justicia (FGJEM) informó que una pareja acusada de haber torturado a un menor, fue detenida en el Estado de México. 
El sujeto, identificado como Jorge Alberto “N”, le quemó las manos a su hijastro de tan solo 6 años de edad, esto por no saber calentar tortillas y haberse comido un chocolate, además, se indica que este suceso, ocurrió el mismo día. 

Se dio a conocer que las quemaduras que sufrió el menor, fueron hechas con un encendedor, y un comal, además la FGJEM indicó que en las dos ocasiones que este sujeto quemó al niño, su madre, identificada como Stephany “N”, estuvo presente, recalcando que ella no hizo nada por proteger la integridad del niño. 

Fuentes oficiales informan, que el pasado 6 de agosto, fue cuando el sujeto, padrastro del menor, torturó al niño, del cual se reserva su identidad, metiéndolo a un tambo lleno de agua, junto con su hermano pequeño, el cual apenas tiene 4 años de edad, durante ese mismo día, el menor de 6 años, comió un chocolate, motivo por el cual, el sujeto tomó un encendedor, y en modo de represalia, quemó las manos del menor, además ese mismo día por la tarde, el menor no supo calentar tortillas, motivo por el cual el padrastro, con el comal caliente, volvió a quemar sus manos. 

La FGJEM no dio detalles de quien realizó la denuncia de estos hechos, pero afirmó que desde ese día iniciaron una investigación por delitos de violencia familiar, y omisión de auxilio en agravio de los menores, luego de las indagatorias correspondientes, obtuvieron pruebas contundentes en las que aseguran que el padrastro del menor si cometió dichos actos que pusieron en riesgo la integridad de ambos niños. 

Ambos detenidos fueron trasladados al penal de Neza-Bordo, en el cual estarán a la espera de que un juez de control determine si hay los elementos suficientes para condenarlos y así, se siga la ley conforme a derecho.

Noventa Grados
