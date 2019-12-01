En dos ataques armados distintos, dejan una persona sin vida y una lesionada en Celaya, Guanajuato

En dos ataques armados distintos, dejan una persona sin vida y una lesionada en Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 19:42:00
Celaya, Guanajuato, a 14 de agosto de 2025.- En dos hechos distintos casi de manera simultánea que se registraron en el municipio de Celaya, el saldo fue de una persona sin vida y una más lesionada. 

El primer suceso tuvo lugar Poco después de las 4 de la tarde en la Colonia Santos Degollado donde un hombre que se encontraba al interior de un inmueble fue blanco de un ataque armado.

Al llegar autoridades policiacas y socorristas a la calle Industrial luego de ser alertadas a través de la línea de emergencias 911, encontraron a la víctima dentro del establecimiento que se presume es criadero de animales, al intentar brindarle los primeros auxilios confirmaron que ya no tenía vida.

El sitio fue delimitado por elementos municipales y Guardia Nacional y dieron parte a la Fiscalía del Estado. 

Con minutos de diferencia otra agresión a mano armada se suscitó en la colonia Geovillas los Sauces.

Fue en la calle Las Torres justo en la parada de transporte público donde se encontraba un masculino dentro de un auto compacto quien resultó herido tras recibir varios disparos de arma de fuego el cual según versiones se traslado a un centro médico en un vehículo particular.

Será Agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía Regional que se den a la tarea de realizar las instalaciones correspondientes de ambos casos para esclarecer lo ocurrido.

