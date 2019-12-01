En discusión, hombre quita la vida a su expareja frente a sus hijos y exsuegro en Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 08:06:47

Santiago Tulantepec, Hidalgo, a 8 de septiembre de 2025.- Tras sostener una discusión, un hombre quitó la vida a su expareja y a su exsuegro en el municipio de Santiago Tulantepec.

Los hechos ocurrieron en un inmueble de la Avenida México, de la colonia La Joya, donde el sujeto llegó molesto, a reclamarle a la mujer por haberlo abandonado, por lo que tras la pelea, frente a sus hijos la mató con un arma punzocortante y después hizo lo mismo con el padre de la fémina.

Tras cometer el crimen, el hombre huyó con rumbo desconocido.

Uno de los niños, salió corriendo de la casa a pedir ayuda y al encontrarse con elementos de la Policía Municipal de Santiago Tulantepec, les indicó que su padre había atacado a su madre y a su abuelo con un arma blanca.

Lo uniformados ingresaron a la vivienda, donde al revisar a la víctimas, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Por ello, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo abrió dos carpetas de investigación; una por el delito de feminicidio, por la muerte de EJ.O, quien tenía 27 años de edad, y otra más por el homicidio del adulto mayor de 62 años, de iniciales J.G.J.O.