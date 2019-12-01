En Cuitzeo, Michoacán, detiene la GC, a tres sujetos en posesión de Drogas

En Cuitzeo, Michoacán, detiene la GC, a tres sujetos en posesión de Drogas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 07:09:31
Cuitzeo, Michoacán, a 27 de febrero 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal de la Guardia Civil, se logró la detención de tres sujetos a los que se les aseguraron 30 dosis de mariguana y crystal.

Al respecto se informó que los agentes de la ley llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en esta demarcación.

En un momento determinado tuvieron s la vista a los tres individuos, quienes al notar la ira encía de los agentes, denotaron actitud sospechosa.

Fue al llevar a cabo una revisión entre sus pertenencias que se les encontró en posesión de las drogas, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

