Jueves violento en Uruapan, Michoacán: cinco personas son ultimadas a tiros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 07:17:17

Uruapan, Michoacán, a 27 de febrero 2026.- Como resultado de una jornada de violencia vivida este jueves en esta ciudad, cinco personas fueron asesinadas a tiros y otras tantas, resultaron heridas entre ellas un menor de edad.

Todo comenzó al filo de las 16:00 horas, cuando en la colonia La Quinta, sobre la calzada Fray Juan de San Miguel, dos hombres fueron asesinados a balazos, en el lugar fue localizado un mensaje atribuido a la delincuencia organizada, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

Por la noche cerca de las 22:00 horas, una familia fue atacada mientras viajaba en motocicleta en la colonia Casa del Niño, el saldo fue un hombre y una mujer sin vida, además de un menor lesionado que fue trasladado a un hospital.

La jornada cerró con otro homicidio en la colonia Ramón Farías, donde un hombre fue acribillado al interior de un vehículo Audi blanco sobre la calle Michoacán, casi esquina con calzada Benito Juárez.

En todos los casos, autoridades de la Fiscalía Regional dieron fe del levantamiento de los cuerpos en iniciaron con las investigaciones pertinentes.