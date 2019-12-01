Choque en la Morelia-Pátzcuaro deja una mujer muerta y dos heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 08:05:55

Pátzcuaro, Michoacán,a 27 de febrero 2026.- Un saldo de una mujer muerta y dos heridas fue el que dejó un choque vehicular registrado en la autopista Morelia-Pátzcuaro en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 47 de la referida rúa, en las inmediaciones de la comunidad de Trojes del Durazno, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos féminas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de otra más.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento personal de la Fiscalía Regional.