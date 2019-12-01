Operativo relámpago sacude a Matamoros: Cae el “Comandante Lexus”, el terror de Tamaulipas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 01:31:24

Matamoros, Tamps., a 27 de febrero de 2026. — En un operativo militar que paralizó carreteras y sembró tensión en la frontera, las fuerzas federales capturaron este jueves 26 de febrero a Antonio Guadalupe “N”, alias “Comandante Lexus” o “Toño”, identificado como presunto jefe de la estructura criminal “Operativa Ranger”, vinculada a la célula delictiva conocida como “Los Ciclones”.

El operativo inició desde las 06:00 horas en el ejido Sandoval, en las afueras de Matamoros, donde unidades del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada se desplegaron por aire y tierra para cercar y capturar al objetivo principal que dirige el brazo armado del Cártel del Golfo (CDG).

La presencia de tropas, tanquetas y un helicóptero causó alarma entre los habitantes del ejido, mientras las autoridades locales emitían avisos para que la población se resguardara y evitara la zona de riesgo.

Durante el operativo, además de “El Lexus”, fueron detenidas al menos nueve personaspresuntamente vinculadas con su grupo delictivo, y se aseguró armamento de grueso calibre, dispositivos tácticos y vehículos.

Antonio Guadalupe “N”, conocido como “El Lexus” o “Toño”, era señalado por autoridades como líder operativo de la célula “Operativa Ranger”, un grupo que brindaba seguridad y apoyo logístico a la facción de “Los Ciclones” dentro del Cártel del Golfo.

Medios nacionales reportan que su detención representa un golpe significativo a las estructuras del crimen organizado que operan en el noreste del país, especialmente en zonas fronterizas como Matamoros, cruciales para el tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos.

Autoridades trasladaron a los detenidos —incluido “El Lexus”— y lo asegurado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en Reynosa, Tamaulipas, donde se iniciarán las investigaciones y posibles procesos judiciales.

Este operativo se suma a una serie de acciones estratégicas en distintas entidades de México para debilitar la presencia de los cárteles, en un contexto de alta atención a la seguridad pública nacional.