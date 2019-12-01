Detienen a tres en Jiquilpan; estarían relacionados con los disparos con arma de fuego contra la alcaldía el 22 de febrero

Detienen a tres en Jiquilpan; estarían relacionados con los disparos con arma de fuego contra la alcaldía el 22 de febrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 07:48:09
Jiquilpan, Michoacán, a 27 de febrero 2026.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaron que, derivado de acciones operativas y del análisis preliminar realizado tras su detención, tres masculinos asegurados esta semana por elementos de la Guardia Civil en el municipio de Jiquilpan podrían estar relacionados con los disparos con arma de fuego registradas el pasado 22 de febrero contra la Presidencia Municipal de esta demarcación.

Como parte de los recorridos de seguridad implementados tras los bloqueos y hechos violentos ocurridos en la región, los agentes aseguraron sobre la carretera Jiquilpan–Sahuayo, a la altura de la comunidad de Francisco Sarabia, a tres hombres que viajaban a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Durante la inspección correspondiente fueron localizadas armas largas y cortas, cartuchos útiles, un inhibidor de señal, equipo táctico, teléfonos celulares y bolsas con hierba verde con características propias de la marihuana.

La SSP precisa que será competencia de las instituciones procuradoras de justicia realizar las investigaciones correspondientes y determinar, conforme a derecho, las responsabilidades que resulten.

