En Cotija, Michoacán ejecutan a dos personas, los asesinos les dejaron mensajes 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 17:49:41

Cotija, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- Los cuerpos de dos individuos que fueron asesinados a balazos y los cuales presentaban huellas de tortura, estaban maniatados y a los cuales aún ejecutores les dejaron mensajes escritos, fueron localizados en la carretera Cotija-Eñ Barrio en este municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos individuos los cuales presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, estaban maniatados, con huellas de torería, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que junto a los cuerpos fueron localizados sendos mensajes escritos en cartulina, mismos que fueron embalados para su posterior análisis.