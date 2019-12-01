En Chihuahua rescataron a migrantes víctimas de secuestro; fueron engañados con la promesa de que los cruzarían de manera ilegal a EEUU

Chihuahua, Chihuahua, a 8 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, informó que fueron rescatados 6 migrantes quienes habían sido víctimas de secuestro, asegurando que fueron engañados con la promesa de que los ingresarían de manera ilegal a los Estados Unidos, logrando la detención de al menos 17 personas, entre ellos menores de edad, quienes son presuntos responsables del delito de la privación de la libertad.

Fuentes oficiales informaron que, estas detenciones se lograron concretar, gracias a dos operativos realizados en las colonias Tierra Nueva y Luis Olague. Los familiares de las víctimas, informan que los secuestradores les llegaron a exigir pagos de hasta 100 mil pesos para liberar a los afectados.

Los oficiales que realizaron la primera intervención, informaron que los rescatados fueron una mujer y dos hombres, esto luego de que ellos mismos denunciaran que se encontraban privados de la libertad en una vivienda de la colonia Tierra Nueva, calle Puerto Colón, donde aseguraron, al ingresar un sujeto los amenazó simulando un arma de fuego, siendo contenido y detenido por los efectivos, además, también se detuvieron a ocho adultos y a una adolescente de 15 años de edad, siendo señalados por las víctimas como los responsables de haber exigido el pago del efectivo a cambio de su libertad.

En la segunda intervención realizada, se informó que una mujer pidió ayuda, refiriendo que estaba en cautiverio en una vivienda en el cruce de las calles Capricornio y Tungsteno, de la colonia Luis Olage, indicando que tenían al menos dos semanas en esa situación, ya que fueron engañados por los captores con la promesa de que estos los ingresarían de manera ilegal a los Estados Unidos. Siendo rescatadas dos mujeres y un hombre, realizando la detención de cinco adultos y dos adolescentes de 16 y 17 años de edad respectivamente, además en la propiedad se aseguraron diversos radios comunicadores, así como pistolas de juguete, tres piezas de madera, seis teléfonos celulares y un cuchillo.