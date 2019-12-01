En cateo, aseguran estupefacientes, armas, equipo táctico, pólvora y una motocicleta en Uruapan, Michoacán; hay una persona detenida

Uruapan, Michoacán, 28 de agosto del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), logró el aseguramiento de narcótico, armas, equipo táctico, pólvora y una motocicleta; así como la detención de una persona.

Derivado de una denuncia ciudadana que referenciaba la posible comisión de conductas ilícitas en un inmueble ubicado en la calle Naranja, colonia Villa del Sol, la Fiscalía Regional de Uruapan dio inicio con las actuaciones y obtuvo de un Juez de Control la respectiva orden de cateo.

Para dar cumplimiento al mandato judicial, se trasladó al lugar un equipo multidisciplinario que, tras realizar una inspección, localizó una bolsa de plástico que contenía vegetal seco con las características de la marihuana; una bolsa con sustancia cristalina granulosa similar a la metanfetamina; un cuchillo; un arma de fuego corta, tipo revólver; un arma de fuego corta, tipo pistola; una caja con 20 gorras con la leyenda de una célula delictiva; tubos de pvc, posiblemente utilizados para la elaboración de artefactos explosivos; tres bolsas de plástico con pólvora; 30 cartuchos útiles; así como una motocicleta marca Vento, color gris con negro.

En el lugar se encontraba José Luis “N”, quien fue detenido.

El inmueble, la sustancia, el vehículo, las armas y la persona detenida fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público que realizará las diligencias para esclarecer los hechos y determinar su situación legal.