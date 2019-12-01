En calidad de abandono, hallan arsenal en Cotija, Michoacán

En calidad de abandono, hallan arsenal en Cotija, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 08:57:02
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Cotija, Michoacán, a 13 de octubre 2026.- En calidad de abandono fueron localizadas por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuatro armas largas, cuatro cargadores y 45 cartuchos útiles, en predios de la localidad de La Huerta y el poblado de Plan de El Cerro, luego de que los presuntos responsables los abandonaran al advertir la presencia del convoy.

Al respecto se informó que dichos hallazgo se registró durante recorridos de vigilancia y prevención del delito que los agentes de ley llevaban a cabo en la zona serrana de ambas poblaciones.

Al llegar a los sitios, los militares y guardias nacionales encontraron el armamento, los cargadores y las municiones. Tras asegurar los lugares, desplegaron una búsqueda para tratar de ubicar a quienes habían escapado, sin que se reportaran detenciones.

Lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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