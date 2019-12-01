Ataque armado deja 4 muertos en Culiacán, Sinaloa

Ataque armado deja 4 muertos en Culiacán, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 08:18:22
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Culiacán, Sinaloa, a 13 de octubre 2026.- Un total de cuatro personas fueron ultimadas durante un ataque armado en la colonia Vallado Viejo, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información disponible, un grupo de sujetos armados irrumpió en una casa y abrió fuego en múltiples ocasiones contra los habitantes del inmueble.

Luego de escuchar las detonaciones, los vecinos de la zona pidieron la presencia de las autoridades, quienes, al llegar ubicaron a dos mujeres y un hombre muertos al interior del domicilio.

Igualmente se informó que una cuarta persona fue trasladada de emergencia a un hospital donde murió poco tiempo después.

Se dio a conocer que tres de las víctimas  fueron identificadas extraoficialmente como Aurelia N. y Juan N., presuntamente madre e hijo, y Joel Antonio N.

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