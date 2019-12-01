Accidente vial deja al menos 2 muertos y 22 heridos en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 07:46:19

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 8 de diciembre 2025.- Al menos dos personas perdieron la vida y 22 más resultaron heridas en un accidente vial sobre la autopista de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Según los primeros informes, personas indígenas mayas tzotzil y tzeltal se dirigían rumbo al estado de Sonora, donde se emplearían en los campos agrícolas, sin embargo, cuando llevaban media hora de camino volcaron.

De manera extraoficial se indicó que la volcadura fue ocasionada por fallas mecánicas en el sistema de frenos, así como por el estallido de una llanta trasera que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad.

Al lugar se movilizó personal de Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional y Bomberos acudió al sitio para brindar atención inmediata y trasladar a los lesionados a diversos centros médicos de la región.

Se dio a conocer que ocho de las personas heridas fueron internadas en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, y las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y facilitar su acompañamiento durante el proceso de atención médica.

Las personas hospitalizadas fueron identificadas como: Artemio Ruiz Hernández, de 35 años; Aucencio Gómez Gómez, de 22 años; Domingo Pérez Girón, de 41 años; José Pérez Velasco, de 46 años; Elmar Domínguez Sánchez, de 22 años; Marcos García Girón, de 44 años, Carlos Díaz Cruz, de 27 años; así como Nicolás Juárez Gómez, de 37 años.