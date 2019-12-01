En Apatzingán, Michoacán: SSP y FGE aseguran 19 inmuebles de “El Botox”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 17:16:02

Apatzingán, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en apoyó a la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron 19 órdenes de cateo en la localidad de Cenobio Moreno, en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro “N”, alias “El Botox”.

Sobre el particular se informó que en dicho despliegue, donde también participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN), se aseguraron drogas, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación.

Como resultado de los cateos, se aseguraron dosis con sustancia granulada al parecer metanfetamina, de hierba seca con características de la marihuana y cartuchos útiles de calibre 7.62, así como equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

César Alejandro “N”, alias “El Botox”, detenido ayer en Buenavista, era un objetivo prioritario para las autoridades por su probable relación en actividades delictivas como extorsión en agravio de productores del sector citrícola en la región de Apatzingán, así como por su presunta vinculación con el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo.