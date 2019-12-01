Trump clasifica como "organización terrorista" a gobierno de Nicolás Maduro

Trump clasifica como "organización terrorista" a gobierno de Nicolás Maduro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 14:20:20
Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, como una “organización terrorista” internacional.

Además, aunado a su declaración, el mandatario estadounidense ordenó el bloqueo de la entrada y salida del país sudamericano de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos.

"Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá", advirtió el líder republicano.

Por su parte, la administración venezolana niega tener algún tipo de vínculo con el narcotráfico y solicitó a su población a unirse a milicias ciudadanas para defender el país.

De igual forma, ha condenado las recientes acciones de Washington contra el petróleo venezolano, clasificándolas de "robo".

