Ataque armado deja un hombre sin vida en calles de Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 14:46:26
Celaya, Guanajuato, 17 de diciembre del 2025.- Tirado a un costado de un auto compacto finalizó la vida de un hombre tras ser blanco de un ataque armado en la colonia Tresguerras de la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Poco después de la 1:00 de la tarde de este miércoles cuerpos de emergencia y elementos policíacos se desplazaron a la esquina de las avenidas Constituyentes y bulevard Adolfo López Mateos cerca de la zona conocida como La Punta.

Una vez en el lugar, elementos policiacos constataron que se encontraba un masculino de identidad desconocida al lado de un auto en color azul marino y afuera de un un establecimiento de autopartes quien presentaba lesiones producidas por arma de fuego.

Al ser valorado, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato colocaron la cinta amarilla y dieron parte a la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

En tanto, Guardia Nacional y elementos municipales custodiaron la zona, mientras que agentes de investigación criminal y peritos se encargaron de recopilar la información e indicios que fueron integrados al acta protocolaria para iniciar las investigaciones.

Finalmente el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde le practicarán la necropsia que marca la ley.

