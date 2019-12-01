Hombre se electrocuta y cae de 5 metros de altura en la colonia Álamos de la capital queretana; se encuentra grave

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 16:53:50
Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero de 2026.- Con heridas de consideración, un hombre fue trasladado a un hospital, luego de sufrir una descarga eléctrica y caer de 5 de metros de altura, cuando se encontraba en un domicilio en la colonia Álamos 3ra sección.

El sujeto estaba realizando trabajos de albañilería, cuando accidentalmente tocó los cables de alta tensión, lo que ocasionó que se electrocutara.

Al sufrir la descarga eléctrica, perdió el equilibrio, lo que llevó, a que cayera de una altura aproximada a los cinco metros. 

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el incidente, por lo que rápidamente al lugar, se movilizaron los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, valoraron a la persona, quien por las heridas que presentó, lo trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

Noventa Grados
