En Zamora, Michoacán detienen la GC a sujeto en posesión de estupefacientes

En Zamora, Michoacán detienen la GC a sujeto en posesión de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 16:59:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a un hombre en posesión de cuatro gramos de la droga sintética conocida como “crystal”, esto en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde participan autoridades municipales y federales. 

El ahora detenido dijo llamarse Damián Manuel M. L., de 28 años de edad, vecino de la colonia La Aurora, en este municipio. 

Se informó que los policías realizaban un recorrido por la colonia Jacinto López, cuando en la esquina de las calle Jacinto López y Virrey de Mendoza, le marcaron el alto un hombre que realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública. 

Tras realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias tres envoltorios de plástico que en su interior tenían una sustancia granulada con las características de la droga conocida como “crystal”. 

Por lo cual fue puestos a disposición del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con escopeta “hechiza” y hierba verde
En Zamora, Michoacán detienen la GC a sujeto en posesión de estupefacientes
Hombre se electrocuta y cae de 5 metros de altura en la colonia Álamos de la capital queretana; se encuentra grave
En Queréndaro, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con varios envoltorios de sustancias ilícitas
Más información de la categoria
Confirma Fiscal, tres detenidos más vinculados a caso Manzo
SSM habilitará mega centro de vacunación contra sarampión en Colegio de Morelia
Menor de edad da positivo a un opioide sintético tras ser hospitalizada en Puebla
Gobierno de Michoacán presenta iniciativa para prohibir deuda público de largo plazo en el estado
Comentarios