En Zamora, Michoacán detienen la GC a sujeto en posesión de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 16:59:16

Zamora, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a un hombre en posesión de cuatro gramos de la droga sintética conocida como “crystal”, esto en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde participan autoridades municipales y federales.

El ahora detenido dijo llamarse Damián Manuel M. L., de 28 años de edad, vecino de la colonia La Aurora, en este municipio.

Se informó que los policías realizaban un recorrido por la colonia Jacinto López, cuando en la esquina de las calle Jacinto López y Virrey de Mendoza, le marcaron el alto un hombre que realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

Tras realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias tres envoltorios de plástico que en su interior tenían una sustancia granulada con las características de la droga conocida como “crystal”.

Por lo cual fue puestos a disposición del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado.