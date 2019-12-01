Presidenta municipal de Uruapan presenta pruebas a FGE para citar a declarar a políticos morenistas en caso Carlos Manzo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 17:29:15

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- La Presidenta Municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para entregar documentación y pruebas, incluyendo videos, que considera suficientes para que se cite a declarar a varios actores políticos en el marco de la investigación por el homicidio de Carlos Manzo.

En entrevista posterior a su comparecencia, Quiroz señaló directamente a los legisladores federales de Morena, Raúl Morón Orozco y Leonel Godoy Rangel, así como al exedil de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos, como figuras clave que deben rendir cuentas.

La presidenta municipal consideró que las pruebas presentadas sustentan la necesidad de investigar la línea política del crimen, recordando que el propio Carlos Manzo había denunciado formalmente a varios políticos pertenecientes al partido guinda.

Quiroz fue firme en su postura, indicando que la solicitud busca que los señalados "vengan a declarar" y "den la cara" si no tienen nada que ocultar, independientemente de sus aspiraciones electorales futuras.

"Las detenciones son muy elocuentes a lo que se ha venido señalando, pero reitero que se tiene que ver con el autor intelectual porque no está muy disfrazado de los temas y de los problemas que Carlos tuvo en vida."

Por parte de la Fiscalía General del Estado, señalaron que Grecia Quiroz acudió solo a presentar documentos de prueba, mientras la alcaldesa aseguró haber presentado denuncia.