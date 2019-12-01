Confirma Fiscal, tres detenidos más vinculados a caso Manzo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 16:27:49

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero del 2026.- El Fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó la detención de tres personas más vinculadas indirectamente al grupo delincuencial operado por Jorge Armando N., y Baruk N., alias “caos”, vinculados al homicidio del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

En entrevista, el Fiscal de Michoacán señaló que la detención fue lograda por elementos federales en el municipio de Tarímbaro, las que se suman a detenciones previas de personajes delictivos presuntamente vinculados al homicidio perpetuado el pasado 01 de noviembre del 2025.

Agregó que se busca cerrar la línea de investigación entre lo interno y el coordinador de la zona que era Jorge Armando N., para posteriormente trabajar en lo relacionado a delincuencia organizada en coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Torres Piña recalcó que existe plena coordinación con la alcaldesa y viuda, Grecia Quiroz, quien esta tarde acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una serie de documentos que complementarían la investigación.

Asimismo, señaló que de solicitarlo, podría recibirla personalmente luego de ser atendida por el área correspondiente.