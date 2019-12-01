En Queréndaro, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con varios envoltorios de sustancias ilícitas

En Queréndaro, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con varios envoltorios de sustancias ilícitas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 16:43:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Queréndaro, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a un hombre que viajaba en una motocicleta y le aseguraron 21 envoltorios plásticos con varios gramos de la droga sintética conocida como “crystal”, esto en el marco del Plan Michoacán por la Paz y Justicia. 

Se trata de Gerardo R. N., de 41 años de edad, quien dijo vivir en la colonia Guadalupe, del municipio de Indaparapeo. 

Al respecto se informó que los oficiales realizaban un recorrido de prevención del delito sobre la calle Narciso Mendoza, de la colonia Centro, a la altura de la calle Guero, afuera de una tienda de autoservicio, le marcaron el alto al chofer de una motocicleta, de marca Italika, de color negro.  

Tras realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias 21 envoltorios plásticos que contenían en su interior la mencionada droga, además de dos pipas, una con residuos de “crystal” y la otra con mariguana. 

Por lo cual fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con escopeta “hechiza” y hierba verde
En Zamora, Michoacán detienen la GC a sujeto en posesión de estupefacientes
Hombre se electrocuta y cae de 5 metros de altura en la colonia Álamos de la capital queretana; se encuentra grave
En Queréndaro, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con varios envoltorios de sustancias ilícitas
Más información de la categoria
Confirma Fiscal, tres detenidos más vinculados a caso Manzo
SSM habilitará mega centro de vacunación contra sarampión en Colegio de Morelia
Menor de edad da positivo a un opioide sintético tras ser hospitalizada en Puebla
Gobierno de Michoacán presenta iniciativa para prohibir deuda público de largo plazo en el estado
Comentarios