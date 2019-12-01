En Queréndaro, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con varios envoltorios de sustancias ilícitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 16:43:37

Queréndaro, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a un hombre que viajaba en una motocicleta y le aseguraron 21 envoltorios plásticos con varios gramos de la droga sintética conocida como “crystal”, esto en el marco del Plan Michoacán por la Paz y Justicia.

Se trata de Gerardo R. N., de 41 años de edad, quien dijo vivir en la colonia Guadalupe, del municipio de Indaparapeo.

Al respecto se informó que los oficiales realizaban un recorrido de prevención del delito sobre la calle Narciso Mendoza, de la colonia Centro, a la altura de la calle Guero, afuera de una tienda de autoservicio, le marcaron el alto al chofer de una motocicleta, de marca Italika, de color negro.

Tras realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias 21 envoltorios plásticos que contenían en su interior la mencionada droga, además de dos pipas, una con residuos de “crystal” y la otra con mariguana.

Por lo cual fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.