Menor de edad da positivo a un opioide sintético tras ser hospitalizada en Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 14:10:41

Huachinango, Puebla, a 17 de febrero 2026.- Una niña de 10 años identificada como Cristina, dio positivo a un opioide sintético ilegal, luego de ser ingresada a un hospital de Huachinango, Puebla, por presentar síntomas de intoxicación junto con varios menores más.

La pequeña presentaba vómito, desorientación, signos de deshidratación y convulsiones, por lo que le practicaron los estudios toxicológicos correspondientes, los cuales confirmaron que la niña dio positivo a intoxicación por fentanilo, por lo que permanece hospitalizada bajo estricta vigilancia médica.

De acuerdo con versiones de sus familiares, todos los menores afectados habrían ingerido tamales alrededor de las 8:00 horas en la colonia El Potro, específicamente en la Primera Cerrada de esa zona.

Por lo anterior, personal de seguridad municipal y estatal acudió al sitio, después suspendió la venta del producto y aseguraron muestras para su análisis, a fin de determinar si el alimento fue contaminado y en qué punto ocurrió.

Fotografía de Google Maps.