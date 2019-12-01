En Apatzingán, Michoacán aseguran camioneta robada con municiones y estupefacientes

Apatzingán, Michoacán, a 30 de agosto 2025.- Como resultado de un operativo interinstitucional, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), localizaron una camioneta que contaba cl reporte de robo, en la que había estupefacientes y más de mil 200 cartuchos útiles.

Sobre el particular se informó que derivado de patrullajes permanentes que las autoridades estatales y castrenses mantienen en la demarcación, hallaron la unidad de la marca Toyota, línea Tundra, color guinda, a la altura de la localidad de El Pino Nuevo, con las puertas abiertas y sin placas de circulación. Al verificar sus antecedentes se confirmó que contaba con reporte de robo.

Al inspeccionar el interior del automotor, localizaron mil 250 cartuchos útiles de diferentes calibres, junto a 28 envoltorios que contenían alrededor de 280 gramos de hierba verde, con las características de la mariguana. Todo lo asegurado será puesto a disposición de las autoridades competentes.

En toda la región de Tierra Caliente permanecen activas las labores operativas coordinadas entre agentes estatales y federales.