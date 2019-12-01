En Apatzingán, Michoacán aseguran camioneta robada con municiones y estupefacientes

En Apatzingán, Michoacán aseguran camioneta robada con municiones y estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 12:37:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 30 de agosto 2025.- Como resultado de un operativo interinstitucional, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), localizaron una camioneta que contaba cl  reporte de robo, en la que había estupefacientes y más de mil 200 cartuchos útiles.

Sobre el particular se informó que derivado de patrullajes permanentes que las autoridades estatales y castrenses mantienen en la demarcación, hallaron la unidad de la marca Toyota, línea Tundra, color guinda, a la altura de la localidad de El Pino Nuevo, con las puertas abiertas y sin placas de circulación. Al verificar sus antecedentes se confirmó que contaba con reporte de robo.

Al inspeccionar el interior del automotor, localizaron mil 250 cartuchos útiles de diferentes calibres, junto a 28 envoltorios que contenían alrededor de 280 gramos de hierba verde, con las características de la mariguana. Todo lo asegurado será puesto a disposición de las autoridades competentes.

En toda la región de Tierra Caliente permanecen activas las labores operativas coordinadas entre agentes estatales y federales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a vendedor de tamales, en Celaya, Guanajuato
En Apatzingán, Michoacán aseguran camioneta robada con municiones y estupefacientes
Explosión en bodega de Monterrey deja al menos 2 heridos y daños materiales
Detenidos tras balaceras en Morelia, “El Chuky”, “El Mike” y “El Cholo”, ligados a asesinatos, atentados contra autoridades y mantas en Michoacán
Más información de la categoria
Putin viaja China ante presiones de EEUU; buscaría apoyo militar y económico
Detenidos tras balaceras en Morelia, “El Chuky”, “El Mike” y “El Cholo”, ligados a asesinatos, atentados contra autoridades y mantas en Michoacán
Capturan al “M4” y ocho miembros de su banda en el Valle de México: Mataban y extorsionaban para Jalisco y lograron infiltrarse en la FGEM
Reforestación con drones supera meta de 250 mil semillas sembradas: Bedolla
Comentarios