En Apatzingán, Michoacán: Aprehenden a presunto responsable del delito extorsión, en agravio de comerciantes

Apatzingán, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- Ángel Mauricio “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de extorsión; hechos ocurridos en agravio de unos comerciantes, en el municipio de Apatzingán, fue detenido.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, desde el mes de octubre del año 2023, el investigado en complicidad de personas armadas -presuntos integrantes de un grupo delincuencial- interceptaron en diferente momento y lugar, a Manuel “N”., y Jorge Arturo “N”, cuando estos realizaban la venta de pan de manera ambulante, en diferentes localidades del municipio.

Los comerciantes fueron condicionándolos por el investigado Ángel Mauricio “N”, a pagar de manera semanal, la cantidad de 6 mil y 2 mil pesos respectivamente, a cambio de permitirles continuar vendiendo su producto.

De igual forma, desde octubre del año 2024, Cristian Iván “N”, fue coaccionado a realizar el pago de 2 mil pesos semanales, a cambio de permitirle el libre acceso a diferentes comunidades ubicadas al Suroeste del municipio, con la finalidad de realizar la venta de pan, exigencia que atendió hasta el día 27 de octubre de 2025.

De estos hechos tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Apatzingán, que emprendió los actos de investigación, los cuales permitieron establecer la identidad y posible relación de Ángel Mauricio “N” en el delito, por lo que se solicitó una orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada en reclusión, ya que el imputado se encuentra relacionado en otros delitos.