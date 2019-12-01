Dan sentencia de 70 años de prisión a la exalcaldesa de Amanalco por homicidio de síndico

Amanalco, Estado de México, a 16 de diciembre de 2025.- Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México dictó una sentencia de 70 años de prisión contra María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, tras hallarla culpable del homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, ocurrido en enero de 2023.

La resolución fue emitida durante una audiencia realizada en los juzgados anexos al penal de Santiaguito, donde la ex funcionaria permanece recluida desde el año pasado. El juzgador determinó imponer la pena máxima, al considerar que el crimen se cometió con las agravantes de alevosía y ventaja.

De acuerdo con el fallo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presentó pruebas contundentes que permitieron acreditar que la entonces alcaldesa ordenó el asesinato del síndico, motivado por una disputa política interna que ambos mantenían desde 2021 por el control del ayuntamiento. Aunque los dos fueron electos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, Martínez Robles decidió incorporarse a Morena poco antes de asumir el cargo en enero de 2022, lo que intensificó el conflicto.

Las investigaciones establecieron que el 25 de enero de 2022, la ex edil envió al síndico a una comisión oficial al municipio de Zacazonapan y, de manera paralela, solicitó apoyo a integrantes del grupo delictivo "La Familia Michoacana" para ejecutar el crimen. El funcionario y su chofer fueron interceptados por un grupo armado en una carretera del sur del estado, donde ambos perdieron la vida por impactos de arma de fuego.

María Elena Martínez Robles fue detenida en 2024 durante la Operación Enjambre, una estrategia de la Fiscalía mexiquense dirigida a desarticular redes de corrupción y vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. Como parte del proceso judicial, se reveló que durante su gestión mantenía contacto frecuente con el líder de "La Familia Michoacana", a quien presuntamente brindaba protección y apoyo económico mediante recursos del erario municipal.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez ordenó el pago de una indemnización por concepto de reparación del daño de 207 mil 234 pesos por cada una de las víctimas, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Esta condena representa la onceava sentencia obtenida contra los 16 objetivos prioritarios identificados en la Operación Enjambre, con la que se ha logrado la detención de 60 personas, presuntamente vinculadas con estos hechos.