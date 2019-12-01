Asegura la FGE de Michoacán 60 caninos víctimas de maltrato animal en inmueble del Centro de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 20:07:41

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), dio a conocer que se realizó el rescate de 60 perros que se encontraban en situación de maltrato en el municipio de Morelia.

Dicha acción fue el resultado de un operativo realizado por la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna.

La intervención se efectuó durante una diligencia judicial relacionada con la reivindicación de un inmueble ubicado en la calle Galeana, en el Centro Histórico de la capital michoacana. En el lugar fueron encontrados los caninos en condiciones de hacinamiento, y varios de ellos presentaban lesiones visibles.

Durante el procedimiento, las autoridades entablaron diálogo con los representantes legales del inmueble, quienes accedieron a entregar de manera voluntaria a los animales.

Posteriormente, se solicitó el apoyo del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) para realizar una evaluación inicial del estado de salud de los ejemplares. Sin embargo, la responsabilidad de su resguardo quedó bajo custodia de los apoderados legales del predio, quienes señalaron que en el mismo sitio se llevarán a cabo labores de atención y rehabilitación, bajo la supervisión correspondiente.

La FGE indicó que las investigaciones continuarán y que se mantiene abierta la carpeta correspondiente, al tiempo que reiteró su compromiso de velar por la protección de los animales y sancionar cualquier conducta que atente contra su bienestar.