En accidente muere motociclista en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 11:04:38

Morelia, Michoacán, 22 de febrero del 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió tras chocar de frente contra un vehículo compacto, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en la avenida Madero Oriente de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de esta domingo que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la refería vialidad en las inmediaciones de la gasolinera Poza Rica, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de la Cruz Roja, estos últimos quienes sólo pudieron conformar la muerte de un motociclista.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.