En Álvaro Obregón, Michoacán localizan sanos y salvos agentes de la SSPC: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 18:32:14
Álvaro Obregón, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- Como resultado de un operativo entre fuerzas estatales y federales, dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportados como desaparecidos, fueron localizados sanos y salvos en este municipio de Álvaro Obregón.

Sobre el particular se informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General del Estado desplegaron un dispositivo de búsqueda por aire y Tierra.

Lo anterior con la finalidad de localizar a los policías federales, quienes momentos después fueron encontrados.

Esta acción se efectuó gracias al trabajo conjunto de los elementos de la Guardia Civil región Morelia, de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), agentes de investigación y policías municipales, quienes tras aplicar tareas de inteligencia favorecieron la localización de los oficiales.

