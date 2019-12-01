En 2025 la GC decomiso más de 8 toneladas de estupefacientes

En 2025 la GC decomiso más de 8 toneladas de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 08:33:56
Morelia, Michoacán, a 3 de enero 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal de la Guardia Civil en el año 2025, se aseguraron  ocho mil 106 kilogramos de droga con lo que se evitó que llegaran a su distribución en las calles.

Sobre el particular se informó que con el reforzamiento de las tareas operativas y de inteligencia de la Guardia Civil, efectuadas en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, fueron asegurados 4 mil 957 kilogramos de sustancia polvorienta blanca conocida como cocaína, así como 2 mil 197 kilogramos de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina. 

Así mismo, con la entrada en vigor del Plan Paricutín y de la presencia permanente en calles y caminos del estado, fueron decomisados 951 kilogramos de hierba verde y seca, al parecer marihuana, así como 68 mil 70 plantas de este mismo enervante. 

Con estas acciones, la SSP avanza terreno en el combate a los delitos contra la salud a fin de garantizar el bienestar social y construir las condiciones de paz que Michoacán merece.

