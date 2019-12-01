Empresa propietaria de pipa que explotó en Iztapalapa asegura que

Empresa propietaria de pipa que explotó en Iztapalapa asegura que
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 08:29:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 11 de septiembre 2025.- La Transportadora Silza dueña de la pipa que se accidentó en la alcaldía Iztapalapa y provocó un fuerte incendio que dejó 4 personas muertas, aseguró que asumirán su “responsabilidad social y legal”, por la tragedia.

“Como empresa, asumiremos con plena seriedad nuestra responsabilidad social y legal frente a lo sucedido”, afirmó.

A través de un comunicado, la compañía lamentó los hechos y externó preocupación por la salud de los más de 50 lesionados.

De igual forma, Transportadora Silza indicó que ya puso en marcha los protocolos de apoyo a las familias de las víctimas, en tanto que se activaron las tres pólizas de seguro con las que cuenta el tractocamión involucrado.

Cabe mencionar que dichas pólizas son de responsabilidad civil y de seguro, que incluyen daños a terceros, daño moral y daños ecológicos.

Además, la empresa se dijo comprometida con colaborar estrechamente con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Fallece rescatista al caer en barranco, mientras participaba en búsqueda de abuelito en Hidalgo
Identifican a mujer ultimada en Morelia, Michoacán 
Empresa propietaria de pipa que explotó en Iztapalapa asegura que
Más información de la categoria
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Asegura Sheinbaum que se dará todo el apoyo al gobierno de Clara Brugada por accidente de pipa en CDMX
Empresa propietaria de pipa que explotó en Iztapalapa asegura que
Se suspenden clases en Guerrero ante el pronóstico de fuertes lluvias
Comentarios