Investigan presunto asesinato en la colonia Carrillo Puerto de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 11:22:38

Querétaro, Querétaro, 17 de marzo del 2026.- Anoche, un hombre quedó sin vida en la vía pública, entre las calles Artículo 115, casi esquina con 20 de noviembre, en la colonia Felipe Carrillo Puerto de la ciudad de Querétaro.

De acuerdo a información de vecinos, el ahora occiso, se habría involucrado en un altercado y a consecuencia de las heridas que presentó, quedó sin signos vitales.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el suceso, por lo que rápidamente, al lugar se aproximaron paramédicos, quienes al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales y esperaron a los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.