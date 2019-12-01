En Ziracuaretiro, Michoacán localizan restos óseos humanos

En Ziracuaretiro, Michoacán localizan restos óseos humanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 11:08:13
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Ziracuaretiro, Michoacán, a 17 de marzo 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Vicefiscalía de Derechos Humanos y de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, realizó actuaciones de búsqueda forense en una huerta ubicada en el Ejido San Ángel Zurumucapio, donde se obtuvieron resultados positivos.

Sobre el particular se informó que durante las diligencias, el personal especializado localizó restos óseos humanos, los cuales fueron fijados, procesados y levantados conforme a los protocolos establecidos, para su traslado a los laboratorios de Servicios Periciales, donde se llevarán a cabo estudios científicos que permitan determinar su origen e identidad.

Estas acciones forman parte de las estrategias de investigación y búsqueda implementadas por la FGE para el esclarecimiento de casos de personas desaparecidas, priorizando el uso de metodologías científicas, trabajo interdisciplinario y el respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familias.

En el desarrollo de las diligencias se contó con la participación coordinada de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Michoacán, Guardia Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Comunal de Ziracuaretiro y la Fiscalía Regional de Uruapan, quienes brindaron acompañamiento y apoyo operativo.

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