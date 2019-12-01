Cae “La Guasona”, operadora delincuencial en la CDMX; se aseguraron más de 2 mil dosis de estupefacientes

Cae “La Guasona”, operadora delincuencial en la CDMX; se aseguraron más de 2 mil dosis de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 10:59:30
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Ciudad de México, 17 de marzo del 2026.- Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Adriana “N”, alias “La Guasona”, identificada como operadora del grupo criminal La Unión Tepito y considerada objetivo prioritario.

En el mismo operativo también fue capturado Rommel “N”, alias “Rommi”, señalado como cuñado de Roberto “N”, alias “El Betito”, junto con otras dos personas. La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en coordinación con fuerzas federales.

De acuerdo con las autoridades, tras trabajos de inteligencia se ubicó la zona de operación de “La Guasona” en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. Fue en la calle Saturno donde policías la sorprendieron intercambiando bolsas con un hombre, lo que derivó en su detención.

Durante el operativo se aseguraron más de dos mil dosis de droga, entre ellas cocaína y cristal, además de mariguana, un arma corta, cartuchos, básculas grameras y teléfonos celulares.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

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