México dispuesto a albergar los partidos de Irán en el Mundial 2026: Claudia Sheinbaum

México dispuesto a albergar los partidos de Irán en el Mundial 2026: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 10:23:21
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Ciudad de México, 17 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el país está dispuesto a albergar los partidos que dispute la Selección de Irán en el Mundial 2026, luego de que el combinado de medio oriente señalara que no ve viable jugar sus encuentros en Estados Unidos ante la tensión creciente entre ambas naciones.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que dicha posibilidad ya está en análisis por parte de la FIFA y consideró “factible” que suceda.

“Lo están viendo con la FIFA. Sí, es factible, porque (los iraníes) iban a ir a Estados Unidos, sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, expresó.

Las declaraciones de la mandataria mexicana se dieron después de que la Federación de Fútbol de Irán informó que comenzó negociaciones para trasladar los encuentros de su Selección a territorio azteca debido a los problemas con emisión de visas y apoyo logístico por parte del Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump.

Por último, Claudia Sheinbaum dejó en claro que la decisión final la tomará la FIFA y a partir de ello se informará.

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