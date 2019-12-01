Conductor se incrusta en barrera metálica de contención en la autopista México-Querétaro 

Conductor se incrusta en barrera metálica de contención en la autopista México-Querétaro 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 11:20:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 17 de marzo 2026.- La madrugada de este martes, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a carriles laterales de la autopista federal 57, en donde se reportó un fuerte accidente de un vehículo.

El auto circulaba con dirección a Celaya, cuando perdió el control, eso ocasionó que se impactara contra la barra metálica de contención y posteriormente se fueran a los carriles laterales, con dirección a Bernardo Quintana, poco antes de la mega bandera.

Personal de Protección Civil, paramédicos de la Cruz Roja y Bomberos de Querétaro, acudieron al lugar para los primeros auxilios y tras la liberación de los lesionados, los trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente que dejó severos daños.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan inicio a la capacitación “Comunicación no Violenta y no Punitiva” impartida por COHESIA
Golpes al crimen en varios estados: decomisos, cateos y detenidos en jornada de seguridad
Investigan presunto asesinato en la colonia Carrillo Puerto de Querétaro
Conductor se incrusta en barrera metálica de contención en la autopista México-Querétaro 
Más información de la categoria
Golpes al crimen en varios estados: decomisos, cateos y detenidos en jornada de seguridad
Aprehenden a sujeto que habría ultimado a su propio padre en Huetamo, Michoacán
Cae “La Guasona”, operadora delincuencial en la CDMX; se aseguraron más de 2 mil dosis de estupefacientes
Persecución en Sinaloa deja dos jovenes detenidos con armas y estupefacientes
Comentarios