Persecución en Sinaloa deja dos jovenes detenidos con armas y estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 10:43:04

Culiacán, Sinaloa, 17 de marzo del 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, detuvieron a dos jóvenes tras una persecución en Sinaloa.

Todo comenzó en la zona de El Canario, donde los agentes detectaron una camioneta con placas de California.

Al marcarle el alto, los ocupantes pisaron el acelerador y desataron una persecución que terminó sobre la carretera Mazatlán–Culiacán, luego de que el vehículo se saliera del camino y se impactara contra la maleza.

Ahí fueron detenidos dos hombres de 19 y 21 años, a quienes les encontraron dosis de cristal, un arma larga, una corta, cargadores y 45 cartuchos útiles.

Las autoridades señalan que los detenidos estarían ligados a una célula criminal que opera en la zona. Ambos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que se encargará de definir su situación jurídica.