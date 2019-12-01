Aprehenden a sujeto que habría ultimado a su propio padre en Huetamo, Michoacán

Aprehenden a sujeto que habría ultimado a su propio padre en Huetamo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 11:15:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, 17 de marzo del 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Huetamo, se logró la aprehensión de Salvador “N”, por su posible relación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de su padre.

Sobre el parcelar se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 20 de diciembre de 2025,  Nicolás D., de ocupación campesino, se encontraba en su domicilio ubicado en una calle sin nombre de la localidad de Arroyo Hondo, en el municipio de Huetamo.

En un momento determinado, Salvador “N”, hijo de la víctima, arribó al lugar portando un objeto contundente, con el cual ingresó al cuarto donde se encontraba el agraviado dormido y lo agredió en la cabeza, provocándole lesiones de gravedad que posteriormente le ocasionaron la muerte.

Derivado de las investigaciones realizadas por el personal de la Fiscalía Regional, se reunieron datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del investigado en los hechos, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y posteriormente cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación en esta ciudad de Huetamo.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan inicio a la capacitación “Comunicación no Violenta y no Punitiva” impartida por COHESIA
Golpes al crimen en varios estados: decomisos, cateos y detenidos en jornada de seguridad
Investigan presunto asesinato en la colonia Carrillo Puerto de Querétaro
Conductor se incrusta en barrera metálica de contención en la autopista México-Querétaro 
Más información de la categoria
Golpes al crimen en varios estados: decomisos, cateos y detenidos en jornada de seguridad
Aprehenden a sujeto que habría ultimado a su propio padre en Huetamo, Michoacán
Cae “La Guasona”, operadora delincuencial en la CDMX; se aseguraron más de 2 mil dosis de estupefacientes
Persecución en Sinaloa deja dos jovenes detenidos con armas y estupefacientes
Comentarios