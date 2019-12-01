Aprehenden a sujeto que habría ultimado a su propio padre en Huetamo, Michoacán

Huetamo, Michoacán, 17 de marzo del 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Huetamo, se logró la aprehensión de Salvador “N”, por su posible relación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de su padre.

Sobre el parcelar se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 20 de diciembre de 2025, Nicolás D., de ocupación campesino, se encontraba en su domicilio ubicado en una calle sin nombre de la localidad de Arroyo Hondo, en el municipio de Huetamo.

En un momento determinado, Salvador “N”, hijo de la víctima, arribó al lugar portando un objeto contundente, con el cual ingresó al cuarto donde se encontraba el agraviado dormido y lo agredió en la cabeza, provocándole lesiones de gravedad que posteriormente le ocasionaron la muerte.

Derivado de las investigaciones realizadas por el personal de la Fiscalía Regional, se reunieron datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del investigado en los hechos, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y posteriormente cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación en esta ciudad de Huetamo.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.