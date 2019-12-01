El presunto líder criminal Hernán "N" es ingresado al penal del Altiplano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 07:29:23

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 19 de septiembre 2025.- El presunto líder criminal de Tabasco, Hernán “N”, fue ingresado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El ex secretario de Seguridad Pública tabasqueño arribó a las instalaciones penitenciarias la noche del 18 de septiembre, luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en donde autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El presunto líder de La Barredora fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, escoltado por un convoy de 15 vehículos oficiales.

De igual forma, se dio a conocer que, se prevé que este 19 de septiembre, el sospechoso, conocido como “El Abuelo” y/o “Comandante H”, comparezca ante un juez en el penal de El Altiplano.

Hernán “N” fue trasladado a México desde Asunción, Paraguay, en donde fue capturado tras siete meses prófugo, a bordo de un avión propiedad de la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana.