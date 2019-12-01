Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 21:31:42

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2026.- Un inusual hallazgo durante un recorrido de vigilancia llevó a policías de la Ciudad de México a detener a un joven de 18 años que trasladaba dos cocodrilos de pantano y una culebra verde áspera, sin contar con documentos que acreditaran la procedencia legal de los ejemplares.

Los hechos ocurrieron en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, en la alcaldía Iztapalapa, cuando los uniformados detectaron al joven manipulando una caja de cartón y, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud evasiva.

Al realizarle una revisión preventiva, los agentes encontraron dos cocodrilos de pantano dentro de la caja, mientras que una culebra verde áspera era transportada en un recipiente de plástico.

Ante la falta de documentación que justificara la posesión de los animales, el joven fue detenido, informado de sus derechos y presentado ante el Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica.

Los reptiles fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde recibirán atención especializada y serán sometidos a una valoración para conocer sus condiciones de salud.

Posteriormente, las autoridades determinarán si los ejemplares pueden ser liberados en un hábitat adecuado.